Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative: il Presidente Matarrelli responsabile del coordinamento cultura e promozione delle bellezze regionali.

Il Presidente del Consiglio regionale della Puglia Antonio Matarrelli è stato nominato responsabile del Coordinamento cultura e promozione delle bellezze regionali della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

I Presidenti delle Assemblee legislative si sono riuniti questa mattina in assemblea plenaria a Roma, in modalità mista, coordinati da Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio. All’ordine del giorno la surroga di un rappresentante delle Assemblee legislative regionali al Comitato delle Regioni, dei membri del Comitato di Coordinamento e dei responsabili dei Coordinamenti della Conferenza.

“Un grande onore, ma soprattutto una responsabilità che guarda al futuro.

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita questa mattina a Roma, mi ha nominato responsabile del Coordinamento della cultura e della promozione delle bellezze regionali, istituito proprio oggi.

Un incarico che interpreto come un impegno a valorizzare, in modo sempre più integrato e strategico, il patrimonio culturale, paesaggistico e identitario dell’Italia, rafforzando il ruolo delle istituzioni regionali nella costruzione di una narrazione condivisa delle eccellenze italiane.

Lavoreremo insieme per trasformare questa prospettiva in azioni concrete, capaci di generare sviluppo, coesione e nuove opportunità per le nostre comunità” dichiara il presidente Matarrelli.