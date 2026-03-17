Conferenza regionale della Puglia – Tavola rotonda “Verso la direttiva europea: PPP e il RUP come Project Manager”

Il Vicepresidente di ANCE Puglia, Angelo Contessa, è intervenuto alla tavola rotonda svoltasi presso la sede della Regione Puglia nell’ambito della Conferenza regionale dedicata al tema “Verso la direttiva europea: PPP e il RUP come Project Manager”, portando il contributo del sistema delle imprese di costruzione.

In apertura è stato ricordato come ANCE Puglia abbia richiesto, in occasione delle recenti elezioni regionali, ai candidati Presidenti l’adozione di un elenco stabile dei RUP e una loro specifica formazione, misura ritenuta fondamentale per rafforzare competenze ed efficacia nella gestione delle opere pubbliche.

Nel suo intervento Contessa ha sottolineato come imprese e RUP rappresentino due figure fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo di risultato nelle opere pubbliche, evidenziando la necessità di costruire un rapporto fondato sulla fiducia reciproca, nel quale sia sempre salvaguardato l’equilibrio contrattuale.

Un’impostazione che – ha ricordato – è pienamente coerente con il D.Lgs. 36/2023, che attraverso i “12 Principi” ha introdotto un nuovo approccio alla disciplina degli appalti pubblici, orientato alla realizzazione delle opere e al raggiungimento del risultato, segnando il passaggio da un sistema prevalentemente improntato al controllo e alla sanzione a un vero e proprio “codice del fare”. In particolare Contessa ha richiamato il principio del risultato, il principio della fiducia e quello della conservazione dell’equilibrio contrattuale, che rappresentano i cardini per una collaborazione efficace tra pubblica amministrazione e imprese.

Il Vicepresidente di ANCE Puglia ha inoltre ribadito l’importanza della programmazione degli interventi pubblici, chiarendo che il costo dell’opera o del servizio deve essere la conseguenza di una buona progettazione e non il contrario. Una pianificazione seria e una progettazione di qualità sono infatti condizioni indispensabili per realizzare opere efficienti, sostenibili e utili ai cittadini.

Altro punto centrale dell’intervento ha riguardato la necessità di una vera digitalizzazione del settore, oggi sempre più supportata anche dalle applicazioni dell’intelligenza artificiale, strumenti che possono migliorare i processi decisionali, la gestione dei progetti e il controllo delle opere.

Contessa ha poi ricordato il ruolo delle imprese nel sistema degli appalti pubblici:

“Le imprese sono il braccio operativo dello Stato. Ma perché i progetti diventino opere reali serve che tutti gli attori del sistema collaborino e creino le condizioni giuste: solo così le sapienti mani dei lavoratori, insieme alle competenze tecniche, alle attrezzature e ai materiali, possono trasformare le idee in infrastrutture e servizi utili ai cittadini.”

Infine, sul tema del Partenariato Pubblico Privato (PPP), il Vicepresidente ANCE Puglia ha condiviso la necessità di intervenire per migliorare e rendere più efficace questo strumento, evidenziando come la recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 5 febbraio 2026 possa rappresentare un’opportunità per chiarire il quadro normativo e rilanciare il PPP come leva di sviluppo e investimento nei territori.

ANCE Puglia e le sue territoriali continueranno a offrire il proprio contributo affinché il sistema delle opere pubbliche sia sempre più efficiente, moderno e capace di rispondere alle esigenze delle comunità.