Conferenza stampa CGIL Brindisi e Coordinamento Industria. Energia e Chimica, quale futuro per Brindisi?

Abbiamo salutato positivamente la convocazione del tavolo ministeriale per

l’Accordo di Programma di Brindisi.

Avviene però a distanza di un anno dall’ultimo incontro avvenuto sempre a

Brindisi e a due anni dalla chiusura della Centrale di Cerano.

In questo anno sono emerse diverse novità:

la nomina del commissario straordinario nella persona di sua Eccellenza il

Prefetto Luigi Carnevale che abbiamo accolto positivamente;

la riduzione drastica e graduale dei lavoratori impegnati in centrale Cerano, sia

tra i diretti che nell’indotto;

purtroppo i cambiamenti avvenuti nello scenario internazionale e i nuovi assetti

geopolitici che si vanno definendo, con ricadute interne al Paese che

condizionano anche le indicazioni contenute nel PNIEC, sulle quali il MASE

non ha dato ancora risposte concrete;

Siamo già in una economia di guerra, una tendenza che occorre bloccare e

contrastare con tutte le nostre forza, per affermare ancora una volta, che abbiamo

bisogno di diplomazia, di diritto internazionale, di Pace.

Ribadiamo il nostro no ad una economia di guerra che rischia di togliere risorse

necessarie per rafforzare la Sanità, la Scuola, il Welfare, le Pensioni e alleggerire la

pressione fiscale soprattutto verso lavoratori e pensionati.

In questo contesto la posizione del Governo sulle Politiche Industriale, appare

ancora schizofrenico e inesistente, nonostante il libro bianco, gli annunci e la

propaganda. Mentre abbiamo bisogno di una Politica Industriale che sia all’altezza dei

tempi.

Una cosa è certa: a nostro avviso il processo di decarbonizzazione non può essere

bloccato, anzi occorre accelerare i processi di transizione e cambiamento, per

traguardare in tempi rapidi gli obiettivi del Green Deal.

La condizione di Cerano, allocata in riserva a freddo, con ricadute negative sui

lavoratori dell’indotto, richiede maggiore attenzione a partire da ENEL che pure ha

dichiarato attraverso on. D’Attis, che garantirà lavoro per 24-36 mesi.

La domanda che ci poniamo è: per quanti lavoratori? E per fare cosa? La data del

31.12.2025 contenuta nel PNIEC resta ferma e per noi non può e non deve arrestarsi il

processo di decarbonizzazione. Lo dobbiamo al pianeta, lo dobbiamo ai tanti morti, un

prezzo molto elevato pagato negli anni dal territorio della provincia brindisina, come

certifica il report della ASL con le analisi sul registro tumori.

ENEL dovrà comunque considerare gli aspetti legati alla dismissione che

richiedono interventi di bonifica dell’intera area, e che non vanno disattesi. ENEL da

questo punto di vista può e deve ancora svolgere un ruolo attivo sul territorio anche

partecipando attivamente al processo di reindustrializzazione anche con suoi progetti

specifici e innovativi.

Si diceva la garanzia del lavoro in Centrale. La forza lavoro dal mese di settembre

2023 ad oggi è passata dagli oltre 1200 lavoratori a poco meno di 400. È un dramma!

Al tavolo sono state presentate alcune parziali informazioni che riguardano 51

manifestazioni di interesse, con 61 progetti, che richiedono utilizzo di ampie aree,

sembrerebbe fino ad oltre 3000 ettari.

Siamo ancora all’inizio del percorso, l’entusiasmo va bene come spinta a fare bene

e subito, ma in questa fase crediamo sia. necessaria concretezza.

Per questo abbiamo chiesto e ribadiamo che vorremmo conoscere il dettaglio dei

progetti presentati e acquisiti, in quale ambito si muoveranno (eolico, idrogeno,

riciclo, batterie di accumulo, cantieristica navale, fotovoltaico…) con quali piani

industriali, con quanti investimenti (pubblici e privati) con quali ricadute

occupazionali, con quale tempistica e soprattutto su quali aree, tenuto conto che non si

comprende se ENEL avrà un ruolo dentro questo percorso e se saranno utilizzate aree

all’interno del SIN, Sito di Interesse Nazionale. Relativamente a tutto questo, le

autorizzazioni AIA possono rappresentare un ostacolo da attenzionare subito.

Non è secondario questo aspetto poiché le aree su cui insediare le imprese

dovranno essere in regola con la caratterizzazione e la bonifica.

Da questo punto di vista il ruolo di Comune, Provincia, ASI, Autorità portuale, e

Sistema delle Imprese, diventa centrale.

In questo scenario l’istruttoria di Invitalia per il MIMIT, ci auspichiamo possa

interfacciarsi con Regione Puglia e i suoi indirizzi, e alle opportunità di finanziamento

e sostegno dei progetti, nel rispetto delle filiere strategiche.

Il nostro auspicio è che il territorio possa accogliere tutti i progetti meritevoli, che

si muovano dentro le linee del Green Deal, e che le aziende rispettino i CCNL, traguardando piena e stabile occupazione a partire dalla platea storica al settembre

2023.

Si è detto che dentro questo processo si vuole portare anche Versalis.

Sulla chimica la nostra posizione resta invariata: