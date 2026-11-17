Conferenza stampa della Confederazione Cobas Mercoledì 18.11.2026 alle ore 10,00 presso la sede di viale Commenda, 74 .

Lo scopo è quello di illustrare i contenuti dello sciopero generale nazionale promosso per il 20 Novembre 2026 dove insieme agli studenti organizziamo un corteo per le vie di Brindisi con partenza alle ore 9,00 da Piazzale Crispi (Stazione F.S.).

La manifestazione è organizzata per la realizzazione degli impresi presi dal governo per la nostra città,contro il carovita e per chiedere consistenti aumenti salariali , contro i tagli alle pensioni, alla istruzione e alla sanità,contro il riarmo e le guerre devastanti ,in solidarietà al Popolo Palestinese ridotto a vivere nelle tende piene di acqua piovana.

La manifestazione finisce in Piazza Santa Teresa dove chiederemo un incontro al signor Prefetto di Brindisi,Guido Aprea, affinchè vengano riportate le proteste brindisine al governo nazionale.

Chiederemo inoltre al Signor Prefetto con forte determinazione che venga convocato immediatamente il tavolo ministeriale per concretizzare la fase di“decarbonizzazione”.

Siamo particolarmente preoccupati , oltre ai problemi di carattere nazionale, per la drammatica situazione occupazionale brindisina.

Siamo partiti due anni fa nella riunione alla Prefettura di Brindisi con la presentazione di nuovi progetti per 5.000 posti di lavoro ; vediamo che i tempi si allungano senza particolari ricadute per il nostro territorio, anzi più di qualche progetto si è spostato in altre città.

Negli ultimi giorni alle motivazioni dello sciopero del Cobas si è aggiunta la forte contrarietà all’accordo capestro di cgil-cisl-uil con il governo .

Questi sindacati cancellano molti degli impegni presi pubblicamente pur di assicurarsi il monopolio della rappresentanza contenuto proprio nell’accordo,di fatto sottoscritto contro i sindacati di base .

Chiamiamo alla mobilitazione popolare per disinnescare la bomba sociale che il governo ha lanciato a livello nazionale , sosteniamo come Brindisini/e il rispetto degli impegni presi per il rilancio della occupazione nella nostra città.

Per il Cobas Roberto Aprile