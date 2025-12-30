Facebook Instagram
Conferenza Stampa di fine anno 2025 del Sindaco Marchionna

Presso la Sala Mario Marino Guadalupi del Palazzo di Città, si è tenuta una conferenza stampa di fine anno 2025 con il Sindaco Giuseppe Marchionna. Con una lunga relazione, il Sindaco ha affrontato varie tematiche riguardanti tutto l’anno. Brindisi è la città che si misura con il futuro e, mentre le vecchie strutture industriali perdono centralità, un nuovo modello comincia a consolidarsi. La città è consapevole della trasformazione che, lentamente, si sta attivando, “anche quando non fa rumore”. La vocazione industriale di Brindisi non viene archiviata, ma, piuttosto, reinterpretata. Anche la candidatura a capitale della cultura 2027, benché non abbia ottenuto il risultato sperato, ha consentito alla città di rendersi conto delle proprie potenzialità. Si è parlato di Urbanistica , dei Servizi Finanziari e alla Persona, di Lavori Pubblici, di Settore Gestione Patrimonio Immobiliare, Avvocatura Civica e Ambiente. Per quanto riguarda la Programmazione Economica e Sviluppo (PES), il Sindaco ha evidenziato il risultato ottenuto da Brindisi nel 2025, di particolare rilievo istituzionale e strategico venendo selezionata dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), come unica città italiana, insieme ad altre cinque di altri paesi europei. Il Sindaco, infine, ha relazionato su: Polizia Locale e Protezione Civile, Risorse Umane e Pubblica Istruzione e Servizi Demografici. Il Sindaco si è detto soddisfatto dei risultati raggiunti e dei progetti che porterà avanti nella prosecuzione del suo mandato. Anna Consales

