Conferenza stampa di fine anno del Presidente di Ance Brindisi Angelo Contessa



Presso l’hotel Virgilio di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa di fine anno organizzata dal Presidente di Ance Brindisi, Angelo Contessa, per fare il punto sul lavoro svolto durante l’anno. Il Presidente ha focalizzato il fatto che Ance Brindisi sia in controtendenza, con una crescita di associati del 65%, considerando la crisi che investe il sistema associativo a livello nazionale. Tutto questo rappresenta un’ulteriore conferma delle capacità delle imprese brindisine che riescono a collocarsi con successo sui mercati nazionali. Le imprese si propongono come appaltatori di grandi opere pubbliche, grazie a buone capacità organizzative, competenze tecniche e affidabilità. Il Presidente ha insistito sul fatto che bisogna far conoscere il nostro territorio per le sue peculiarità, perché insieme si possono raggiungere ottimi risultati. Contessa ha anche ribadito la necessità di proporsi nell’ambito di grandi eventi che possano richiamare su Brindisi le attenzioni nazionali e internazionali. La conferenza si è conclusa con un ringraziamento per gli operatori della comunicazione che contribuiscono nel migliore dei modi a raccontare le bellezze, le potenzialità e le peculiarità del nostro territorio. Anna Consales