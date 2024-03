Conferenza stampa di presentazione del Corso Gratuito di Inglese Commerciale (Livello Base) Organizzato dal Duc “Città Bianca”

Il Distretto Urbano del Commercio di Ostuni convoca la conferenza stampa per la presentazione del corso gratuito di inglese commerciale (livello base), promosso dal Duc “Città Bianca”. L’evento avrà luogo giovedì 21 marzo alle ore 12:30, presso la sala consiliare del Comune di Ostuni.

La conferenza stampa sarà presieduta dal sindaco Angelo Pomes e vedrà la partecipazione della Presidente del Duc, la dott.ssa Laura Greco, dell’Assessore alla cultura dott. Niky Maffei oltre ai membri del Consiglio direttivo del Duc: Michele Piccirillo, presidente provinciale di Confesercenti, e il dott. Angelo Zurlo per Confcommercio.

Durante l’evento, saranno presentati i dettagli del corso, il suo programma formativo e l’importanza di promuovere competenze linguistiche nel settore commerciale di Ostuni.

Il corso si propone di fornire agli operatori del turismo, della ristorazione e del commercio strumenti essenziali per comunicare in lingua inglese, al fine di migliorare l’accoglienza e l’assistenza ai turisti internazionali che scelgono Ostuni come meta.

Gli organi di stampa sono inviati a partecipare alla conferenza di presentazione al fine di condividere questa importante iniziativa con la comunità locale.