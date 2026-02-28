Conferenza stampa di presentazione della BTE, la Borsa del Turismo Extralberghiero di Puglia

La Confesercenti Brindisi organizza per lunedì 2 marzo, alle ore 10.30, presso la Sala “Guadalupi” di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione della BTE – Borsa del Turismo Extralberghiero di Puglia, un appuntamento di riferimento per un settore della ricettività turistica in forte ascesa, divenuto uno dei motori economici più dinamici dell’intero comparto.

La conferenza stampa, alla quale – oltre agli organizzatori – parteciperà anche il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, anticiperà i contenuti della manifestazione che si terrà a Brindisi dal 5 al 7 marzo 2026, presso Palazzo Granafei Nervegna. La scelta del capoluogo brindisino conferma il ruolo della città come sede istituzionale dell’evento e, al tempo stesso, valorizza un territorio che negli ultimi anni ha visto crescere in modo significativo il comparto extralberghiero, affermandosi come uno dei punti di riferimento regionali per l’accoglienza e la mobilità turistica.

L’inaugurazione è prevista alle ore 10.30 del 5 marzo presso Palazzo Nervegna.

L’iniziativa, promossa da AIGO Confesercenti Puglia, l’Associazione Italiana Gestori Ospitalità diffusa, con Confesercenti Brindisi, Assoturismo Puglia e il patrocinio dell’assessore al turismo, sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia, della Provincia e del Comune di Brindisi, di Unioncamere Puglia e CCIAA di Taranto-Brindisi. Alla conferenza stampa di presentazione della BTE Puglia interverranno Michele Piccirillo, Presidente della Confesercenti della provincia di Brindisi e Presidente AIGO Confesercenti Puglia.; Antonio D’Amore, direttore di Confesercenti della provincia di Brindisi; Mario Landriscina, direttore regionale di Assoturismo Confesercenti Puglia; Enzo Di Roma, presidente provinciale Assohotel.

La BTE Puglia 2026 si conferma come una piattaforma strategica di alto profilo, capace di integrare rappresentanza del comparto extralberghiero, confronto istituzionale sulle politiche turistiche, formazione permanente e sviluppo commerciale internazionale. Si configura, inoltre, come uno spazio qualificato di governance territoriale e crescita professionale, dedicato agli operatori dell’ospitalità diffusa e orientato al rafforzamento competitivo del settore.