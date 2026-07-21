Conferenza stampa stamattina presso la sede della Fials del SAP di Brindisi-Lecce e Taranto, con il Segretario regionale Francesco Pulli

Ecco la nota del Sap:

Conferenza stampa questa mattina presso la sede della #fialsbrindisi del SAP DI Brindisi – Lecce e Taranto, capitanati dal Segretario Regionale Francesco Pulli.

Abbiamo illustrato gli incrementi di Donne e Uomini della Polizia di Stato che il Capo della Polizia di Stato invierà nei primi giorni di Settembre in Puglia e nelle tre Province su citate.

Grande lavoro di Squadra del SAP iniziato nei primi gg di Gennaio, quando abbiamo inviato una lettera ai tre Parlamentari Segretari Regionali dei maggiori partiti politici della Maggioranza; Il Sen. Roberto Marti si è fin DA SUBITO mostrato partecipe ed interessato, interloquendo più volte con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e con il Sottosegretario On. Nicola Molteni.

Nel mese di Febbraio una delegazione, capitanata dal sottoscritto è stata ricevuta dal Sottosegretario Agli Interni On. Nicola Molteni, il quale si è mostrato, come sempre attento e disponibile alle necessità del territorio Pugliese TUTTO.

L’interlocuzione è andata avanti in tutti questi mesi, con la parte Politica di pari passo con i Questori ed i Prefetti delle tre Provincie interessate.

Vogliamo ricordare che gli incrementi sono frutto di una grande lavoro fatto da questo Governo, che fin da subito ha cercato di colmare, con non poche difficoltà e continua a fare, le lacune di diversi anni nel panorama “ Sicurezza” su arruolamenti – dotazioni – tutela legale – non ultimo scudo legale ecc.

Un personale ringraziamento va al Ministro delle Infrastrutture Sen. Matteo SALVINI, con il quale ho interloquito personalmente durante tutti questi mesi, disturbandolo anche in giorni feriali, ma ero certo che quando si parla di Sicurezza e della Polizia di Stato, il Ministro Salvini, non indietreggia di Un solo millimetro.

Un sentito ringraziamento va al Sottosegretario al Ministero dell’interno On. Nicola Molteni, persona squisita – competente – preparata ed a dir poco disponibile, con il quale ho interagito costantemente e le promesse fatte, si sono trasformate in REALTÀ.

Come SAP VIGILEREMO affinché questi colleghi siano destinati nel Servizio di Controllo del Territorio e servizi vari, come citato nel Piano potenziamento dal Sig. Capo della Polizia, ma non entreremo nel merito con il Sig. Questore perché non è materia sindacale; la movimentazione interna, è solo ed esclusivamente una decisione del Sig. Questore, ma siamo certi che il Questore di Brindisi Dr. Aurelio Montaruli, saprà ben dislocare tutti questi Uomini, dando priorità al controllo del Territorio, come indicazione Ministeriale.

Seguiamo costantemente l’evolversi delle pratiche e dei lavori all’istituendo Commissariato di San Pietro Vernotico (BR), e siamo certi che a breve avremo notizie più certe e dettagliate, senza fare proclami e show – non è di nostra consuetudine.