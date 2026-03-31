Conferenza stampa sugli interventi per la Cattedrale di Ostuni

La Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, unitamente alla Parrocchia Basilica Concattedrale Santa Maria Assunta e in collaborazione con la Amministrazione Comunale di Ostuni, convoca una Conferenza Stampa finalizzata a presentare alla cittadinanza, agli organi di informazione e al territorio lo stato attuale dei lavori di restauro e recupero che stanno interessando la Cattedrale di Ostuni, cuore spirituale, storico e identitario della città.

La Conferenza Stampa si terrà giovedì prossimo 02 aprile alle ore 12.00 nella stessa Concattedrale

L’incontro costituirà un momento importante di informazione, condivisione e responsabilità istituzionale, nel quale saranno illustrati il percorso fin qui compiuto, le prospettive dei prossimi interventi e, soprattutto, una significativa iniziativa che consentirà alla comunità e ai visitatori di accedere in modo ordinato e sicuro al cantiere, per osservare da vicino l’opera di restauro in atto.

Si tratta di una scelta dal forte valore culturale, civile ed ecclesiale, che intende restituire alla comunità non soltanto la conoscenza dello stato dei lavori, ma anche la possibilità di vivere il cantiere come uno spazio di custodia, trasparenza e partecipazione, nel quale la tutela del patrimonio si coniuga con la memoria, la bellezza e il senso di appartenenza di un intero popolo.

La Cattedrale di Ostuni, segno eminente della fede e della storia cittadina, si offre così non soltanto come monumento da preservare, ma come luogo vivo, capace di raccontare alla città e ai suoi visitatori il valore di un’opera che custodisce secoli di arte, spiritualità e identità condivisa.

Nel corso della conferenza stampa saranno presentati:

• gli interventi programmati nelle prossime fasi;

• le modalità e i tempi della riapertura degli spazi visitabili;

• il progetto che consentirà ai visitatori di entrare nel cantiere e seguire da vicino i lavori;

• il significato culturale, turistico e pastorale dell’iniziativa per la città di Ostuni.

La presenza degli organi di informazione, delle autorità civili, delle realtà associative e culturali del territorio e di tutti coloro che hanno a cuore il futuro della Cattedrale di Ostuni sarà particolarmente gradita.