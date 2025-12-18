Confesercenti aderisce all’Accordo di Rete Interistituzionale “Messapia Wine Labs” per agevolare l’occupazione giovanile nel settore enoturistico.

- La Confesercenti della provincia di Brindisi, attraverso il presidente Michele Piccirillo, ha aderito immediatamente all’Accordo di Rete Interistituzionale “Messapia Wine Labs” proposto dall’IISS Ferraris “De Marco Valzani – Polo Tecnico Professionale Messapia” di San Pietro Vernotico, con l’obiettivo di far parte di un’istituzione che, attraverso una idonea e specifica formazione teorica e pratica nel settore enoturistico e del vino, possa preparare al meglio gli studenti del“Ferraris De Marco Valzaniper le future sfide del mercato, nell’ottica di valorizzare il settore vinicolo e enoturistico locale ma anche di incrementare le possibilità di occupazione giovanile.
- Ne fanno parte, oltre a Confesercenti, istituzioni locali, Istituzioni scolastiche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Organizzazioni di categoria, Consorzi di settore, Aziende produttive, Unisalento. Tale “Accordo” agevola la collaborazione tra la scuola, gli enti, le istituzioni e le aziende con esperienza consolidata nel settore viticolo, al fine di supportare in maniera adeguata la formazione di figure qualificate che possano operare ed inserirsi nel tessuto produttivo locale e crea un collegamento sinergico fra il nuovo indirizzo di studi in Agraria con articolazione “Viticoltura ed Enologia”, il sistema Universitario e il mondo del lavoro, in un’ottica di comunione d’intenti tra formazione continua degli operatori e settore produttivo di filiera.
- Il comitato che nascerà dall’adesione all’Accordo di Rete promuove lo sviluppo del turismo enogastronomico, attraverso la valorizzazione delle professioni e dei luoghi di produzione del vino, al fine di accrescerne cultura e prestigio e di creare prospettive di sviluppo economico per le aree a particolare vocazione vinicola.
- Ne fanno parte, oltre a Confesercenti, istituzioni locali, Istituzioni scolastiche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Organizzazioni di categoria, Consorzi di settore, Aziende produttive, Unisalento. Tale “Accordo” agevola la collaborazione tra la scuola, gli enti, le istituzioni e le aziende con esperienza consolidata nel settore viticolo, al fine di supportare in maniera adeguata la formazione di figure qualificate che possano operare ed inserirsi nel tessuto produttivo locale e crea un collegamento sinergico fra il nuovo indirizzo di studi in Agraria con articolazione “Viticoltura ed Enologia”, il sistema Universitario e il mondo del lavoro, in un’ottica di comunione d’intenti tra formazione continua degli operatori e settore produttivo di filiera.