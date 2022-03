CONFESERCENTI – ATTIVATO SPORTELLO INFORMATIVO PER ATTIVITA’ STORICHE E DI TRADIZIONE DELLA PUGLIA

Presso la Confesercenti di Brindisi, il Centro Assistenza Tecnica (CAT) ha attivato uno Sportello

informativo in materia di Attività storiche e di tradizione della Puglia, oggi riconosciute e tutelate dalla

Legge Regionale n. 30/2021.

La Regione, legiferando in materia, riconosce il valore e si propone di tutelare negozi, botteghe e locali

storici, luoghi della piccola imprenditoria fortemente legati alle comunità in cui hanno operato e ai luoghi

che hanno abitato, contribuendo fortemente a definirne l’identità.

Potranno accedere a tale riconoscimento, e quindi entrare nell’Elenco Regionale delle attività

storiche e di tradizione della Puglia, le imprese le cui attività siano caratterizzate dalla continuità nel tempo

della gestione, dell’insegna e della merceologia offerta, nonché anche da altri fattori, quali il mantenimento

di arredi ed attrezzature storiche, o il collocamento in contesti urbani di pregio. Tale riconoscimento, oltre

a essere motivo di orgoglio e prestigio per i titolari delle attività storiche che hanno operato per almeno 30

anni mantenendo la stessa merceologia e denominazione, costituirà requisito essenziale per accedere a

futuri incentivi pubblici, esplicitamente destinati, agevolazioni; possibili sgravi fiscali; nonché essere

inseriti nei circuiti turistici territoriali.

Lo Sportello informativo del CAT Confesercenti opera gratuitamente in favore di tutte le imprese

interessate, lo stesso ha come finalità informare, sensibilizzare e promuovere i contenuti della L.R. 30/2021,

nonché accompagnare le imprese nell’iter per ottenere il riconoscimento. Sempre presso la sede di

Confesercenti Brindisi è in programma la realizzazione di meeting ed incontri informativi pubblici sulle

modalità operative per presentare le proposte di riconoscimento e sulle opportunità offerte dall’iscrizione

nell’Elenco Regionale. Inoltre, il nostro team sta già operando al fine di realizzare una preliminare banca dati

di aziende territoriali che posseggono le caratteristiche per accedere al riconoscimento di Attività storica e

di tradizione della Puglia.