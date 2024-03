Confesercenti: Autorizzazioni per dehors. “Che si riveda il regolamento”

In merito alla revoca immediata dell’autorizzazione dehors per un noto locale di ristorazione nei pressi del lungomare del centro cittadino, la Confesercenti Brindisi ribadisce l’assoluta necessità di una modifica al regolamento su questa materia, per Confesercenti Brindisi è opportuno che tale normativa sia equa e che sappia contemplare sia il giusto decoro e ordine, per esportare una corretta immagine della città, e sia le esigenze lavorative dei gestori e proprietari dei locali, oltre che quelle occupazionali in generale, magari rivedendo e ritoccando l’attuale regime sanzionatorio. Così come è ora è davvero inadeguato.

L’obiettivo del regolamento non deve essere finalizzato a penalizzare un’attività commerciale, ma deve essere quello di sostenere i gestori nel percorso del rispetto delle regole, senza peraltro gravare sui costi di gestione. Basta farsi un giro perlustrativo sulla costa, dal nord della Puglia, Vieste ad esempio, fino alle rinomate località costiere romagnole, per capire che si tratta di attività commerciali che danno lustro ad una intera comunità, sia sotto il profilo turistico ed economico, che dal punto di vista dell’immagine della stessa città.