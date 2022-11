CONFESERCENTI – BLACK FRIDAY 2022: SUCCESSO DI PUBBLICO NEI NEGOZI DI VICINATO

Sono stati tanti i consumatori brindisini che hanno deciso di approfittare degli sconti del

Black Friday, con un riscontro positivo da parte dei clienti ed una crescita dei fatturati

registrati nei “negozio sotto casa”.

È quanto emerso da un breve sondaggio telefonico, condotto tra le tante attività

commerciali associate alla Confesercenti Brindisi.

I negozianti hanno riferito di un aumento dei clienti che hanno deciso di comprare nella

settimana del Black Friday, con una spesa media pari a circa 200 euro ed un incremento di

circa il 10% dei fatturati dell’anno scorso e che, in alcuni casi, ha fatto registrare incrementi

anche superiori al 25% rispetto agli stessi giorni del 2021.

Gli acquisti si sono concentrati soprattutto nei negozi di abbigliamento, calzature e

accessori moda, ma anche cosmetici e profumerie hanno fatto registrare una particolare

attenzione da parte dei clienti brindisini.

Particolarmente gradita dai clienti è stata anche l’apertura dei negozi del centro storico di

Brindisi nella giornata di domenica 27, apertura straordinaria che sarà ripetuta anche per

tutte le domeniche di dicembre, così da agevolare i tanti clienti alla ricerca di un’idea

regalo per il prossimo Natale.