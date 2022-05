CONFESERCENTI BRINDISI FIRMA INTESA CON CRC MILANO PER LA RIABILITAZIONE CREDITIZIA

Si è tenuta nei giorni scorsi la conferenza stampa organizzata dalla Confesercenti di Brindisi

per presentare l’accordo stretto con CRC Milano S.r.l. (www.centroriabilitazionicreditizie.com) finalizzato ad

ampliare il caleidoscopio di opportunità messe a disposizione dei propri soci.

Consapevoli del fatto che la crisi possa diventare più dura per quelle imprese che, non essendo

riuscite a mantenersi in regola col pagamento di un finanziamento, sono finite nelle black list dei “cattivi

pagatori” di tutti gli istituti di credito, l’Associazione si è rivolta ad una delle aziende leader nel settore della

riabilitazione creditizia per offrire sostegno legale, ad un prezzo riservato, ai propri soci. Alla conferenza, in

occasione della quale si è formalizzata la convenzione fra l’Associazione e la Società, erano presenti il

presidente provinciale Confesercenti Michele Piccirillo, il Direttore Angelo Colella e il Dott. Rino Nimis,

fondatore e Presidente di CRC Milano s.r.l., unitamente ad altri componenti della giunta Confesercenti.

Siglando l’accordo in oggetto, Confesercenti si è prefissata l’obbiettivo di favorire le imprese

associate ed i loro familiari, dipendenti e collaboratori diretti nel difficile processo di riabilitazione creditizia

garantendo loro, ove ne ricorrano gli estremi, la possibilità di una nuova opportunità per rimettersi in gioco,

grazie al sostegno offerto da professionisti esperti altamente qualificati e accreditati presso le maggiori

Associazioni di categoria (Confidustria, Conflavoro) etc