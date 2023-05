CONFESERCENTI BRINDISI PROMUOVE LE ATTIVITA’ STORICHE E DI TRADIZIONE DELLA PUGLIA

Confesercenti Brindisi promuove le Attività Storiche e di Tradizione della Puglia. Le opportunità offerte dalla L.R. n. 30/2021.

La Confesercenti di Brindisi continua con grande impegno l’operazione di promozione della Legge Regionale che riconosce i Negozi, le Botteghe artigiane e i Locali di somministrazione storici di Puglia attraverso lo sportello dedicato sempre attivo.

“Una bella soddisfazione è stata vedere riconosciuti all’interno dell’Elenco delle Attività Storiche e di Tradizione della Puglia gli esercizi commerciali del nostro Territorio ed in particolare quelli di quanti sono stati accompagnati dal nostro Centro di Assistenza Tecnica (CAT Brindisi) nella redazione della domanda di riconoscimento, degno compimento di un percorso che ci ha visti, al fianco delle Amministrazioni, nei diversi comuni della provincia per svolgere una capillare azione promozionale sui vantaggi diretti ed indiretti offerti dalla legge a tutela delle attività storiche – ha dichiarato il presidente provinciale Confesercenti Michele Piccirillo – Le attività storiche sono fondamentali per la crescita del centro urbano e delle città in generale. Poter tramandare idee, comportamenti e progetti per Confesercenti significa favorire lo sviluppo sereno del nostro territorio e credere fortemente nella passione per il proprio lavoro svolto in questi decenni”.

In effetti, in un periodo in cui proliferano sempre più i canali di vendita, ponendo il commercio tradizionale di fronte ad un indispensabile rinnovamento, la valorizzazione degli esercizi storici, rappresenta certamente un valore aggiunto nel settore del commercio al dettaglio. L’Elenco delle Attività Storiche e di Tradizione della Puglia ha l’intento di favorire la conoscibilità delle eccellenze commerciali, produttive e ristorative storicamente presenti sul territorio, nonché tutelare e valorizzare le attività storiche pugliesi.

L’elenco istituito è in fase di continuo aggiornamento ed è sempre possibile presentare la domanda di riconoscimento rivolgendosi presso la sede della Confesercenti di Brindisi, che attraverso il proprio CAT, offre un servizio di informazione e supporto alle attività che vorranno presentare domanda.

Finora, Confesercenti Brindisi ha sostenuto il riconoscimento all’interno dell’Elenco delle Attività Storiche e di Tradizione della Puglia di ben 26 esercizi commerciali di cui segue l’elenco:

ADRI GARDEN DI TURRISI ADRIANO (dal 1990 in San Michele S.no) – ATTIVITA’ STORICA

ANTELMI GUERRINO (dal 1991 in San Michele S.no) – ATTIVITA’ STORICA

ANTICA FOCACCERIA BOSCAINI (dal 1989 in Brindisi) – ATTIVITA’ STORICA

ANTONGIO’ MODA PER PASSIONE (dal 1984 in San Michele S.no ) – ATTIVITA’ STORICA

BAR AUSONIA (dal 1988 in Brindisi) – ATTIVITA’ STORICA

BARBIERE MENGA DOMENICO MARINO (dal 1983 in San Michele S.no) – ATTIVITA’ ARTIGIANA STORICA

CARPARELLI DAL 1923 (dal 1986 in Fasano) – ATTIVITA’ STORICA

CARTOLERIA DA GINUDDO (dal 1959 in fasano) – NEGOZIO STORICO

COLORIFICIO MARTUCCI (dal 1985 in San Michele S.no ) – ATTIVITA’ STORICA

ENOTECA GIGLIOLA (dal 1989 in San Michele S.no) – ATTIVITA’ STORICA

FALEGNAMERIA CALIANDRO GIOVANNI (dal 1983 in in San Michele S.no) – ATTIVITA’ ARTIGIANA STORICA

FORNO SAN LORENZO (dal 1991 in Ceglie Messapica) – ATTIVITA’ ARTIGIANA STORICA

LA GAZZETTA DELMEZZOGIORNO (dal 1982 in San Michele S.no) – NEGOZIO STORICO

LU FURNE PORTANOVA (dal 1991 in Ostuni) – ATTIVITA’ ARTIGIANA STORICA

MACELLERIA APRUZZI (dal 1981 in San Michele S.no) – ATTIVITA’ STORICA

MACELLERIA C. CHIESE& FIGLI – MAESTRI MACELLAI DAL 1896 (dal 1896 in San Michele S.no ) – NEGOZIO STORICO PATRIMONIO DI PUGLIA

MECCANICO GIUSEPPE SUMA (dal 1985 in San Michele S.no) – ATTIVITA’ ARTIGIANA STORICA

MILLE BOLLE (dal 1988 in in San Michele S.no) – ATTIVITA’ STORICA

MONDO CASA TESSILCOFANO (dal 1927 in Fasano) – NEGOZIO STORICO PATRIMONIO DI PUGLIA

MULINO D’ERRICO MARIACARMELA (dal 1976 inMesagne) – BOTTEGA ARTIGIANA STORICA E DI TRADIZIONE

NUOVO MARKETCIRACI (dal 1991 in San Michele S.no) – ATTIVITA’ STORICA

OFFICE POINT DIMARTUCCI GABRIELE (dal 1986 in Fasano) – ATTIVITA’ STORICA

ORTOFRUTTA SANTORO MARIO (dal 1986 in San Michele S.no) – ATTIVITA’ STORICA

RICAMBI AUTO NAPOLETANO (dal 1979 in San Michele S.no) – ATTIVITA’ STORICA

SALUMERIA DEIPLATANI – DAL 1972 (dal 1972 in Fasano) – NEGOZIO STORICO

SASVA – LA GIRAFFA (dal 1974 in Brindisi) – NEGOZIO STORICO

Le tipologie di riconoscimento sono state molteplici a seconda dei differenti gradi di storicità dimostrabili mantenuti dalle attività. Una forte attenzione si è registrata nel comune di San Michele Salentino, dove Confesercenti, grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale, ha presentato la Legge n. 30/2021 in occasione di un convegno che registrò molte presenze. Molte altre domande sono ancora in corso di valutazione ed altre saranno inviate parallelamente all’attività di informazione e promozione che Confesercenti continua a portare avanti sul tema.

Per informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica – Confesercenti di Brindisi al n. 0831523190 o scrivere a: brindisi.cat@gmail.com