Confesercenti condanna l’atto vandalico a Punta del Serrone

Confesercenti della provincia di Brindisi ha preso parte con tutto il suo staff, dal presidente Michele Piccirillo e dal direttore Tony D’Amore a tutto il CAT, Centro Assistenza Tecnica, e alle varie collaboratrici e collaboratori, alla conferenza stampa del sindaco Giuseppe Marchionna a Punta del Serrone, sul litorale nord di Brindisi, per condannare l’atto vandalico che con un incendio ha distrutto parte di una delle varie passerelle inserite nell’area naturalistica, a due passi dal mare.

“Non è stato soltanto un atto vandalico – dichiara Michele Piccirillo – ma soprattutto un atto di stupidità inqualificabile. Noi, proprio qui, abbiano ottenuto in concessione della Casa dell’Ammiraglio, all’interno della area naturalistica. Stiamo facendo dei lavori e con altre 10 associazioni, di cui Confesercenti è capofila, stiamo mettendo su un punto di informazione per i turisti e non solo. Questo episodio ci preoccupa un po’ ma non ci bloccherà ma dobbiamo essere tutti vigili e invitiamo i cittadini a collaborare. E’ un periodo in cui incendiano tutto, dalle auto a queste passerelle che non danno fastidio a nessuno. Tutto ciò non trova giustificazione. Faccio appello alle Forze dell’Ordine di utilizzare al meglio la loro intelligence e di mettere in atto tutte le loro attività affinché venga individuato il responsabile e che sia condannato secondo legge, in modo da essere da esempio e da deterrente”..