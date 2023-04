CONFESERCENTI – CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO

O la Confesercenti Provinciale organizza il Corso di avvicinamento al vino – Sommelier

La Confesercenti Provinciale di Brindisi, con il patrocinio di Assoturismo e Fondazione Dieta

Mediterranea, promuove e organizza la X edizione del Corso di formazione “avvicinamento al vino –

Sommelier”. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla proficua collaborazione di alcune tra

le più rinomate ed importanti cantine vitivinicole del nostro territorio:

• Cantina Paolo Leo;

• Tenute Lu Spada;

• Tenute Rubino;

• Cantina Serio;

• Cantine Tormaresca;

• Cantina San Donaci.

Questo momento formativo è rivolto a tutti gli operanti nel settore dei pubblici esercizi e mira a

qualificare ed aggiornare le professionalità esistenti, nonché promuovere le migliori produzioni del

territorio provinciale, valorizzandone le caratteristiche e le peculiarità, in un’ottica di sviluppo

economico e turistico del territorio stesso.

Il corso, gratuito per gli Associati Confesercenti, si svolgerà con l’ausilio dei docenti

dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS). Gli argomenti trattati sono di assoluto prestigio e

importanza: funzioni del Sommelier, Vite, vigna e vino, Produzione di olio extravergine di oliva e

degustazione, Abbinamento cibo-vino e degustazione.

L’avvio del corso è previsto per mercoledì 10 maggio 2023, alle ore 16.00, presso il Ristorante

“Sushiro”, in Corso Roma, a Brindisi. Le lezioni si terranno nel pomeriggio di ogni mercoledì, dal 10

al 31 maggio 2023, presso le seguenti attività della citta di Brindisi:

• Ristorante Sushiro;

• Ristorante C’era una volta;

• Trattoria Pantagruele;

• Flabi Mediterranean.

Per informazioni ed iscrizioni si potrà contattare direttamente l’Ufficio Formazione della Confesercenti

al n. 0831/523190.