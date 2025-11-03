Confesercenti. Firmato il protocollo d’intesa tra Impresa Donna e Consigliera di Parità’

Si è tenuto questa mattina, presso la sede di Confesercenti Brindisi, un incontro per la firma del protocollo d’intesa tra “Impresa Donna-Confesercenti”, cioé il coordinamento femminile dell’associazione, che supporta le donne imprenditrici nel commercio, nel turismo e nei servizi, e la Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi. L’obiettivo è avviare azioni comuni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle imprese e aziende femminili, oltre a favorire la diffusione della cultura del rispetto, della dignità di ognuno e la valorizzazione della diversità sui luoghi di lavoro.

Confesercenti Brindisi è già impegnata da tempo nella promozione dell’imprenditoria femminile e nella valorizzazione delle diversità nel mondo del lavoro. Mentre, la Consigliera provinciale di Parità istituzionalmente ha il compito di promuovere e vigilare sull’uguaglianza tra uomini e donne sul posto di lavoro. Le parti, pertanto, si impegneranno a promuovere attività formative e informative rivolte alle imprenditrici e ai lavoratori per sensibilizzare tutti verso la parità di genere e delle pari opportunità. Il protocollo avrà durata biennale.

Sono intervenuti il presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo, il direttore Tony D’Amore, la coordinatrice di Impresa Donna Confesercenti, Divina Greco, e la Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi, Elisabetta Caputo.