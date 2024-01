CONFESERCENTI: I SALDI DEVONO ESSERE POSTICIPATI!

Confesercenti. Bilancio del 2023. “Posticipare i saldi”

Incontro informale nel pomeriggio tra il presidente della Confesercenti della provincia di Brindisi, Michele Piccirillo, e la stampa locale per un rapido scambio di auguri per il nuovo anno e per tracciare il bilancio delle attività del 2023 e delle prossime attività per il 2024. “Il nostro prossimo obiettivo- ha dichiarato Piccirillo – sarà interloquire con l’Amministrazione comunale – per incrementare le attività con dehors e per far posticipare i saldi”.