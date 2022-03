CONFESERCENTI – INCONTRO CON L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI

BRINDISI MASSIMO VITALI

Alla presenza del Presidente Michele Piccirillo, del Direttore Angelo Colella e dei quadri dirigenti di

Confesercenti Brindisi, si è svolto un incontro con l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di

Brindisi Massimo Vitali.

Tale incontro era stato chiesto dalla Confesercenti per fare il punto dello stato in cui versa il settore-

commercio nel capoluogo e per rivolgere un appello all’Amministrazione Comunale affinché

intervenga su alcuni temi di scottante attualità.

All’Assessore Vitali è stata illustrata una fotografia della crisi del commercio, a partire dai 50 esercizi

commerciali che hanno chiuso i battenti sui corsi principali, facendo lievitare la desertificazione del

centro. Non è un caso, infatti, che proprio i corsi principali (e più in generale il centro storico) siano

stati considerati “zona da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno” nel Documento Strategico del

Commercio di Brindisi e inseriti come area di riferimento del Distretto Urbano del Commercio

“Brundisium”.

All’Ass. Vitali la Confesercenti ha chiesto di considerare quanto previsto dalla Legge regionale

24/2015 che per le aree da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno prevede misure di

agevolazione tributaria e sostegno finanziario, la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo

urbano e di riorganizzazione della logistica urbana, l’attivazione o la modifica di servizi urbani e

l’attuazione di azioni di promozione dell’area.

Fino ad oggi, infatti, le politiche di intervento poste in essere dall’Amministrazione Comunale non

hanno sortito gli effetti desiderati e quindi è necessario procedere con maggiore determinazione, anche

in considerazione di un aggravarsi della situazione economica.

In particolare, si chiede all’ente locale di attuare agevolazioni tributarie (in particolare per chi si insedia

in locali sfitti), interventi di miglioramento de decoro urbano (vetrofonie su locali chiusi, pulizia degli

spazi pubblici, installazione di bagni pubblici), la promozione (d’intesa con il D.U.C) di iniziative di

animazione e marketing territoriale (anche attraverso l’utilizzo della tassa di soggiorno), il

potenziamento del numero complessivo di posti-auto a ridosso e nel centro storico, la proroga

dell’esenzione della Tosap oltre il 31 marzo o comunque una sostanziale riduzione della tariffa.

La Confesercenti, infine, ha invitato l’Assessore Vitali a considerare lo squilibrio esistente a Brindisi

tra media/grande distribuzione (che occupa 125.501 metri quadrati) rispetto ai negozi di vicinato (che

occupano 70.372 metri quadrati) ed il calo demografico (siamo passati da 87.820 abitanti del 2016 a

83.690 del 2020).

Da qui l’esigenza – ampiamente condivisa dall’Assessore Vitali – di stabilire un confronto costante tra

Amministrazione Comunale e Associazioni di categoria per individuare soluzioni praticabili ai

problemi del settore commercio nella città di Brindisi.

Brindisi, 09/03/2022 CONFESERCENTI BRINDISI