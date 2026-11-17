Confesercenti: la Puglia ha gli imprenditori più giovani d’Italia. Piccirillo: «Nel

commercio Brindisi resiste ma il ricambio generazionale è la nuova sfida.

Dobbiamo creare le condizioni perché i giovani possano raccogliere il testimone delle imprese

esistenti».

La Puglia è la regione italiana con gli imprenditori del commercio e della ristorazione

mediamente più giovani: 50,9 anni contro i 52,4 della media nazionale. È uno degli elementi più

significativi che emergono dall’ultimo studio di Confesercenti nazionale del 15 novembre 2026

sull’età di titolari e soci di negozi, bar e ristoranti. Un dato incoraggiante, che tuttavia non elimina il

problema del ricambio generazionale. In Italia, infatti, tra il 2019 e il 2025 l’età media degli

imprenditori dei due settori è aumentata di oltre tre anni, mentre le nuove iniziative imprenditoriali si

sono fortemente ridotte.

Rilevanti in senso positivo i dati per la provincia di Brindisi. Secondo le elaborazioni già diffuse da

Confesercenti provinciale, tra il 2019 e il 2025 le attività commerciali del territorio provinciale sono

passate da 6.949 a 6.815, con una flessione dell’1,9%, sensibilmente inferiore al 9,5% registrato in

Puglia. Nel comune di Brindisi si rileva addirittura un incremento del 4,2%. Nello stesso periodo,

nell’intera provincia, gli addetti al commercio sono aumentati dell’8,7%, passando da 14.695 a

15.967. Una crescita accompagnata, però, da una diminuzione del 6,5% dei lavoratori indipendenti

«Sono numeri che confermano una buona capacità di tenuta del nostro sistema commerciale – osserva

Michele Piccirillo, presidente provinciale di Confesercenti Brindisi – ma che ci invitano anche a

guardare avanti. Il problema non è soltanto quante imprese aprono o chiudono. Dobbiamo chiederci

quante attività, nei prossimi anni, potranno continuare quando gli attuali titolari decideranno di andare

in pensione». Il ricambio generazionale rappresenta una questione particolarmente delicata per i

negozi indipendenti, le attività storiche e le imprese familiari, che costituiscono una parte importante

del tessuto economico e sociale delle città.

«Un commerciante che chiude – dice ancora Piccirillo – senza trovare qualcuno disposto a proseguire

l’attività non lascia soltanto un locale vuoto. Con lui rischiano di scomparire esperienza,

professionalità, rapporti con la clientela e servizi di prossimità. Non sempre, inoltre, i figli desiderano

continuare il lavoro dei genitori. Per questo dobbiamo favorire anche il passaggio delle attività a

giovani imprenditori esterni alla famiglia».

Le soluzioni

Confesercenti Brindisi ritiene necessario affrontare il problema con strumenti concreti: agevolazioni

per il subentro nelle attività esistenti, accesso al credito, formazione imprenditoriale e

accompagnamento nella fase iniziale della gestione.

«Non basta incentivare – osserva e conclude Piccirillo – l’apertura di nuovi negozi. In molti casi

sarebbe altrettanto importante aiutare un giovane a rilevare un’attività già avviata, con una clientela

consolidata e un patrimonio di esperienza da non disperdere. È una possibilità che merita maggiore

attenzione anche nelle politiche locali. In questa direzione si inserisce la proposta di legge di iniziativa

popolare promossa da Confesercenti nazionale per la rigenerazione urbana del commercio e dei

servizi di prossimità, che sarà depositata alla Camera dei deputati il prossimo 25 novembre. Accanto

agli interventi legislativi nazionali possiamo cominciare a lavorare anche sul territorio, coinvolgendo

Camera di commercio, amministrazioni comunali, Distretti Urbani del Commercio e associazioni di

categoria. L’obiettivo dovrebbe essere quello di individuare le imprese che nei prossimi anni

potrebbero avere problemi di successione e favorire l’incontro con giovani interessati a proseguirne

l’attività. Difendere il commercio di vicinato significa anche preoccuparsi di chi lo gestirà domani».