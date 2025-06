Confesercenti. Lunedì 30 giugno nasce il “Premio Eccellenza Brindisi”

Confesercenti della Provincia di Brindisi organizza per lunedì 30 giugno, con inizio alle

ore 9.30, presso la Sala della Colonna all’interno di Palazzo Nervegna, la prima edizione del

“Premio Eccellenza Confesercenti Brindisi”, un riconoscimento che avrà cadenza annuale

dedicato agli esercenti del territorio che si sono distinti per Qualità, Professionalità e Sicurezza

nell’esercizio della propria attività. Il premio intende valorizzare le eccellenze locali che, ogni

giorno, contribuiscono allo sviluppo economico e sociale della provincia, rappresentando con

impegno e dedizione il volto migliore dell’imprenditoria brindisina.

Prevista la consegna di targhe e pergamene a quattro esercenti per ciascuna delle sette

categorie individuate. In tutto 28 premi più due riconoscimenti a parte, uno per la Categoria

“Giovani Imprenditori”, l’altro per “Impresa Donna”. I riconoscimenti verranno assegnati sulla

base di criteri di merito, valutati da una Commissione giudicatrice di Confesercenti, che

comprendono la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, la professionalità del personale,

l’innovazione nei processi gestionali e il rispetto degli standard di sicurezza.

“L’iniziativa si propone di diventare un appuntamento fisso annuale – ha dichiarato il

presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo, in sede di conferenza di presentazione

dell’evento nei giorni scorsi – con l’obiettivo di creare una rete tra le imprese virtuose, incentivare

il miglioramento continuo e promuovere la cultura dell’eccellenza nel commercio e nei servizi.

Per i prossimi anni ogni azienda commerciale potrà candidarsi a ricevere questo riconoscimento,

coinvolgendo quindi tutte le categorie imprenditoriali del commercio”.