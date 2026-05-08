Confesercenti. Michele Piccirillo rieletto per acclamazione il presidente provinciale

L’assemblea elettiva di Confesercenti della provincia di Brindisi, con i lavori statutari coordinati dal direttore Antonio D’Amore, ha rieletto per acclamazione Michele Piccirillo presidente dell’associazione per il quadriennio 2026-2030. L’evento si è tenuto giovedì scorso presso la splendida cornice del castello Dentice Di Frasso di Carovigno, alla presenza del sindaco Massimo Lanzilotti, degli assessori Franco e Ruggiero, dei vertici dirigenziali di Confesercenti e di tantissimi associati che hanno riempito l’ampio spazio dello storico Salone del castello. Quando nel 2021 ho assunto – ha scritto Piccirillo nella relazione di fine mandato – la guida della Confesercenti provinciale, il commercio e il turismo stavano attraversando uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni. Le imprese uscivano dalla pandemia dopo mesi di chiusure,restrizioni, perdite economiche e grande incertezza. Molte attività rischiavano seriamente di nonrialzarsi più. È stato in quel momento che abbiamo iniziato il nostro mandato, con la convinzione che un’associazione di categoria dovesse essere prima di tutto presenza concreta, ascolto e supportoreale alle imprese. Sono stati 5 anni di intenso lavoro e i risultati sonoevidenti e sono stati apprezzati da tutti gli associati. I progetti e le attività che realizzeremo neiprossimi 5 anni saranno in continuità con quanto realizzato in precedenza, a partire con la seconda edizione del Premio Eccellenza Confesercenti, riservato ai nostri associati (30 giugno 2026), la seconda edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero (BTE) che, dal prossimo anno, saràulteriormente ampliata includendo anche il settore fieristico dedicato al comparto extralberghiero, e con l’apertura del Circolo degli Esercenti presso la ‘Casa dell’Ammiraglio’, uno spazio riservatoagli iscritti Confesercenti, pensato come luogo di incontro, relazione e crescita associativa. In questi anni abbiamo lavorato tanto. Infine, potenzieremo ancor di più gli eventi dei vari Distretti Urbani del Commercio del territorio. Abbiamo affrontato problemi, costruito progetti, creato relazioni, difeso il territorio e rappresentato le imprese con serietà e responsabilità. Non tutto è stato semplice. Ma tutto è stato fatto con passione, con impegno e con amore per questo territorio”.