CONFESERCENTI – SALDI ESTIVI, BUON AVVIO MA MEGLIO POSTICIPATI A META’ AGOSTO

Saldi estivi. Buon avvio ma meglio posticiparli a metà agosto.

La Confesercenti della provincia di Brindisi esprime moderata soddisfazione per l’incremento,

sia pur limitato al 2%, delle vendite nel mese di luglio, con un dato leggermente maggiore nelle località

turistiche e nelle città d’arte del territorio provinciale. Questo dato, quindi, conferma il buon avvio

della stagione dei saldi estivi. Il dato, tuttavia, sarebbe potuto essere ancora migliore se non si fossero

verificate le alte temperature delle ultime settimane, conseguenza del caldo torrido che si è abbattuto

su tutta la provincia, e che hanno fatto desistere molti clienti dalla tradizionale passeggiata serale

dedicata allo “shopping”.

Ma la scelta di avviare la stagione dei saldi già nei primi giorni di luglio, pur confermando

l’interesse dei clienti per gli acquisti a sconto con il leggero incremento registrato delle vendite,

impedisce a tutto il settore “moda” di non usufruire pienamente delle presenze turistiche nella nostra

regione, costringendo i tanti operatori a “svendere” le merci già dall’inizio di luglio.

Per questo, la Federazione Italiana Settore Moda (Fismo) della Confesercenti continuerà a

proporre alla Regione Puglia ed alla Conferenza Stato Regioni uno slittamento del periodo di avvio dei

saldi estivi (magari al 15 agosto), individuando anche delle soluzioni alternative che, attraverso

promozioni selettive, possano comunque venire incontro alle esigenze di acquisto dei soli clienti

“fidelizzati” e residenti sul territorio, garantendo comunque anche al settore moda di cogliere le

opportunità offerte dallo sviluppo turistico e dalla presenza dei tanti ospiti stranieri nelle nostre città.