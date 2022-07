CONFESERCENTI – SAPONARO NUOVO RAPPRESENTANTE DELLA FIEPET

Il giornalista ed imprenditore Giovanni Antonio Saponaro è stato ufficialmente designato quale

nuovo rappresentante della FIEPET di Ostuni, Federazione Italiana degli Esercenti Pubblici e

Turistici di Confesercenti.

L’Associazione, con la nomina di Saponaro, ha messo al segno un’altra tappa fondamentale

nell’ambito del percorso di rinnovo delle cariche da mesi intrapreso, questa volta occupandosi del

delicato settore dei pubblici esercizi, che, dopo anni di pandemia, ha visto andare in fumo milioni di

fatturato e ora si trova a dover affrontare un veloce re-start con tutte le sfide del caso legate al

cambiamento e all’innovazione.

Saponaro è direttore e coordinatore aziendale di Etrè Food and Beverage, prestigioso locale del

centro storico di Ostuni, con cui lo stesso mira a costituire un vero e proprio brand in linea con le

caratteristiche del territorio. Saponaro inizia a distinguersi nell’ambito delle telecomunicazioni nei

primi anni ’80 nell’ambito dell’emittente radiotelevisiva territoriale T.R.C.B.. Specializzandosi nel

settore, fonda, nel tempo, aziende al servizio delle telecomunicazioni. Giornalista pubblicista dal

2007, diventa editore e direttore di Enjoy News e nel 2022 gli arriva la nomina a Presidente

Nazionale di “Assoradio”.

Il presidente provinciale Michele Piccirillo, ha dato il suo benvenuto al neo – referente FIEPET

venerdì 1 luglio presso la sede di Confesercenti Brindisi, augurandogli buon lavoro ed assicurandogli

l’appoggio necessario per essere al meglio al fianco della categoria.