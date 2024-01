CONFESERCENTI – SI AVVICINANO I SALDI

Si avvicina un fine settimana di shopping effervescente per Brindisi e i comuni del territorio provinciale. L’attesissimo avvio dei saldi invernali, previsto per venerdì 5 gennaio, seguito dalla festa dell’Epifania il giorno successivo, segna l’inizio del primo weekend di vendite a prezzi scontati. Un periodo molto atteso sia dagli acquirenti, che possono vedere esaudita la richiesta del miglior rapporto qualità/prezzo, ma anche dagli esercenti del settore moda, dove la vendita “a saldo” rappresenta un’opportunità per recuperare i capitali investiti nei mesi precedenti e reinvestire gli introiti per gli acquisti futuri, in modo da soddisfare le esigenze, sempre molteplici, dell’utenza, in vista della prossima stagione primaverile/estiva.

Il settore dell’abbigliamento e delle calzature non ha ancora visto una piena ripresa dalle difficoltà causate dalla pandemia. A ciò si aggiunge l’andamento climatico straordinario degli ultimi mesi, con temperature eccezionalmente elevate, che ha ridotto le vendite dei capi autunnali, contribuendo a un notevole calo della consueta spesa familiare dedicata all’abbigliamento e alle calzature nel 2023, rispetto a quanto registrato nel 2019. Inoltre, a incidere negativamente sul settore, ci sono stati l’aumento dei costi energetici e delle materie prime. È necessario intervenire con specifiche misure di supporto per il settore della moda, in particolare per i negozi locali, che rappresentano un presidio di sicurezza e decoro urbano. Infatti queste attività offrono sempre cordialità, professionalità e un’esperienza d’acquisto di qualità, elementi essenziali che le contraddistinguono.

Ora, con l’avvio dei saldi invernali, ci si auspica di dare una spinta positiva al comparto, collegando maggiormente le vendite agli adeguati periodi stagionali.

“I saldi invernali rappresentano un’importante opportunità per il comparto della moda – dichiara il presidente provinciale di Confesercenti Brindisi, Michele Piccirillo – ma è fondamentale sostenere il settore in questo momento critico. Confidiamo che questo periodo di vendite possa portare un respiro di sollievo per i nostri commercianti locali e auspichiamo un supporto mirato per garantire la vitalità e la prosperità delle attività di prossimità”.