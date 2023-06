CONFESERCENTI STIPULA ACCORDO CON INTESA SAN PAOLO

Nell’ambito della sua “mission” a favore della crescita delle imprese, dell’economia e delle

collaborazioni con le organizzazioni sociali, economiche e culturali del territorio, Confesercenti della

Provincia di Brindisi esprime soddisfazione per il recente accordo di collaborazione sottoscritto tra

Confesercenti Puglia, rappresentata dal Presidente Benny Campobasso, e Banca “Intesa San Paolo”

finalizzato al sostegno delle imprese, in linea con gli obiettivi del Recovery Plan, attraverso le misure

strategiche individuate dall’Istituto Bancario nei progetti “Motore Italia” e “CresciBusiness”.

Nello specifico, rafforzando la collaborazione tra le parti, in linea con gli accordi sottoscritti nel

2022, Intesa San Paolo mette a disposizione i seguenti servizi:

-la piattaforma digitale “Incent Now” per favorire l’utilizzo dei fondi del PNRR. Il servizio è gratuito

per le aziende clienti della banca e permette di avere conoscenza puntuale e precisa sulle misure e i

bandi inseriti nella pianificazione del PNRR, ma anche di ricevere le migliori soluzioni per

l’anticipazione dei contributi a fondo perduto.

-Webinar e incontri di divulgazione perché è fondamentale un’ampia informazione sulle iniziative

pubbliche e sugli strumenti di accompagnamento messi a disposizione dalla banca. Si promuoveranno

incontri sia in presenza che da remoto.

-Sostegno finanziario alle imprese per affrontare l’incremento dei costi energetici, mettendo a

disposizione delle imprese un fondo particolare per fronteggiare i maggiori costi legati ai rincari

energetici.

-Finanziamenti per la Nuova imprenditoria, per l’Imprenditoria femminile e per “Resto al sud”. I settori

interessati sono commercio e turismo, microcredito imprenditoriale, “Business Gemma” per donne

imprenditrici o lavoratrici autonome, “Resto al sud” che sostiene le nuove attività imprenditoriali nelle

regioni meridionali.

-Transizione sostenibile per consentire la più ampia diffusione delle buone prassi ambientali, sociali e

di gestione aziendale.

-Sostegno alla crescita e digitalizzazione per indirizzare le imprese verso soluzioni che potenzino gli

strumenti di cui le aziende necessitano.

Per tutte le altre informazioni su questa opportunità, le aziende iscritte a Confesercenti della Provincia

di Brindisi possono rivolgersi presso la sede di via Rubini, a Brindisi.