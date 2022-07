CONFESERCENTI SUL NUOVO REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Confesercenti Brindisi, considera in modo positivo l’approvazione da parte del Comune di

Brindisi del Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con dehors e del Regolamen

che disciplina l’applicazione del Canone Unico che determina i costi di tale occupazione da

parte delle imprese del settore pubblici esercizi.

I due regolamenti, approvati in modo quasi contestuale e coordinato, consentono agli

imprenditori del settore di avere finalmente le necessarie certezze sulle modalità, sulle

procedure e sui tempi con cui possono essere realizzati i dehors e, contestualmente, di avere

chiarezza sui costi che l’azienda dovrà sostenete per l’occupazione degli spazi pubblici da

utilizzare.

Queste certezze assumono particolare importanza in questo difficilissimo momento per il

settore.

Alla pandemia, che ha letteralmente messo in ginocchio il mondo dei pubblici esercizi, che

più di ogni altro è stato oggetto di ripetuti provvedimenti di chiusura e restrizioni, sta facendo

seguito questa, altrettanto difficile, fase di incremento dei costi di prodotti e di calo dei

consumi.

La spesa per consumi finali delle famiglie in servizi di ristorazione è diminuita di -30,4

miliardi nel 2020. Nonostante il recupero (+8,5 miliardi) registrato lo scorso anno, a fine 2021

eravamo ancora -21,9 miliardi sotto il livello 2019.

A pesare, oltre il lockdown e le restrizioni, anche lo smart working, che ha fatto rimanere a

casa milioni di dipendenti.

Per quanto riguarda i contenuti dei regolamenti va segnalata in modo assolutamente positivo

la possibilità di ottenere autorizzazioni alla installazione di dehors con carattere permanente

per una durata massima di tre anni.

Tale possibilità consente alle aziende di avvalersi di una tassazione particolarmente

favorevole che il legislatore nazionale ha voluto riservare a questo tipo di occupazione di

lunga durata.

Una opportunità resa ancora più conveniente dalla decisione adottata dal comune di Brindisi

di abbattere del 50% le tariffe standards indicate dal governo nazionale.



Gli imprenditori del settore bar e ristoranti saranno in grado così investire nella qualità e nella

stabilità dei dehors che potranno continuare a costituire elemento di qualificazione degli spazi

pubblici per la fruizione degli stessi da parte della utenza, specie quella turistica, che sempre

più richiede di stare all’aperto, complice il gran caldo e, forse, qualche strascico della

pandemia.

Confesercenti Brindisi ha sollecitato tutti i Comuni della Provincia a regolamentare con la

stessa attenzione questa delicata materia per venire incontro alle aspettative dei cittadini e dei

turisti, ma soprattutto delle aziende del settore che, se adeguatamente supportate, possono

concorrere in modo rilevante all’ulteriore sviluppo del settore turismo cui sono legate a filo

doppio le sorti della economia e della occupazione nel territorio.



