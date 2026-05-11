Confial Brindisi denuncia la situazione di grande difficoltà delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nel Servizio di Pulizie in Aeroporto a Brindisi

Nonostante l’aumento dei voli e il numero dei passeggeri che riportano alla ribalta i dati sempre più in crescita del nostro Aeroporto, nell’Appalto del Pulimento il numero degli Operatori è rimasto quello dalla nascita dello Scalo Brindisino, l’aumento delle piste, i lavori di ampliamento dello stesso Aeroporto, non sono servite a strutturare il servizio in questione sulla nuova capacità produttiva, questo causa carichi di lavoro eccessivi, turni massacranti, i lavoratori costretti a lavorare da soli su ampi spazi aeroportuali, mettendo a rischio la sicurezza sul lavoro, con le difficoltà che durante il servizio si trovano a gestirsi con il flusso dei passeggeri in arrivo e in partenza che causa non pochi problemi di svolgimento delle operazioni di pulizia.

La Direzione di Aeroporto Puglia Brindisi che pretende il massimo dell’efficienza, conosce benissimo i problemi che vivono le lavoratrici e lavoratori, più volte manifestate dagli stessi alla Committente ma sin ora rimaste inascoltate.

La stessa Società che ha in appalto il Servizio ha manifestato le difficoltà che si stanno vivendo, Aeroporto Puglia deve rivedere i parametri di affidamento, riconoscere e contribuire che una nuova Organizzazione del Lavoro, con una maggiore capacità produttiva di ore lavoro e di risorse umane da impiegare possa garantire più Sicurezza, giusti carichi di lavoro, meno turni massacranti.

Siamo pronti con le maestranze a iniziative più incisive per riportare in un contesto più dignitoso l’Appalto del Pulimento in un contesto produttivo che dovrebbe essere il fiere all’occhiello del Nostro Territorio.

Il Segretario Generale Confial Provincia di Brindisi

Ercole Saponaro