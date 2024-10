Confindustria: Assemblea pubblica per i primi 80 anni

Il gotha della politica regionale e dell’imprenditoria locale ha fatto da cornice questa mattina, presso il cinema teatro Impero, all’Assemblea pubblica convocata da Confindustria Brindisi per l’80esimo anniversario. Presente il presidente nazionale Emanuele Orsini. A fare gli onori di casa il presidente provinciale Gabriele Lippolis Menotti. Ha aperto i lavori il Prefetto Luigi Carnevale. Tanti i temi affrontati a partire dal futuro imprenditoriale di Brindisi e del suo territorio, tra industria e terziario, per finire alla transizione ecologica e alla decarbonizzazione. Un passaggio importante anche per ciò che riguarda gli impianti per il trattamento dei rifiuti o termovalorizzatori. Importante in tal senso il pensiero e le valutazioni dell’On.Mauro D’Attis, che aveva proposto un tavolo sulla decarbonizzazione e sui termivalorizzatori. Platea composta da associati a Confindustria e da cittadini.