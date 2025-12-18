Facebook Instagram
Confindustria. Auguri di fine anno con il pensiero rivolto ai lavoratori in difficoltà

Incontro conviviale di Confindustria Brindisi ieri sera, presso il Foyer del Teatro Verdi, per augurare un sereno Natale e un felice anno nuovo alla città di Brindisi. Presenti le massime autorità cittadine, i responsabili delle Forze dell’Ordine e altri soggetti istituzionali. A fare gli onori di casa il presidente Giuseppe Danese, al suo primo Natale da presidente degli industriali, che non dimentica le difficili condizioni di tanti lavoratori che stanno lottando per difendere la loro occupazione.

