

Presso la sede di Confindustria Brindisi, si è tenuto un importante momento di incontro e confronto con una delegazione dell’Associazione Imprenditoriale Italo-Turca. L’iniziativa, nell’ambito del Business Forum Italo-Turca, ha significato un momento di conoscenza reciproca per nuove prospettive di collaborazione economica, industriale e di investimenti, un appuntamento strategico pensato per rafforzare il dialogo tra il tessuto produttivo locale e gli operatori economici provenienti dalla Turchia, aprendo nuovi canali di collaborazione internazionale. Un’occasione importante per Brindisi che si propone come punto di collegamento privilegiato tra l’Europa e i mercati del Mediterraneo orientale. I lavori si sono concentrati su: logistica integrata e i trasporti marittimi, ambiti in cui il potenziamento delle rotte commerciali può generare vantaggi immediati per l’export e l’import di entrambe le sponde. È stata data grande attenzione anche al comparto manifatturiero che può dare la possibilità alle piccole e medie imprese brindisine di proporsi come partner qualificati per impresa congiunta.

​Un momento importante ha riguardato inoltre la transizione energetica e l’innovazione tecnologica. Il territorio brindisino, impegnato in un profondo percorso di riconversione industriale verso le fonti rinnovabili e la sostenibilità, rappresenta un polo attrattivo per i capitali e le competenze tecniche della delegazione ospite. Un appuntamento interessante che conferma la linea tracciata dal Presidente Giuseppe Danese per accompagnare le aziende brindisine verso percorsi di internazionalizzazione mirati e duraturi. Anna Consales