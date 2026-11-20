CONFINDUSTRIA BRINDISI INCONTRA UNA DELEGAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE ITALO-TURCA: NUOVE PROSPETTIVE DI COLLABORAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E DI INVESTIMENTI

Un’importante occasione di confronto per rafforzare le relazioni imprenditoriali tra il territorio brindisino e la Türkiye e favorire nuove opportunità di sviluppo e internazionalizzazione.

Brindisi, 24 novembre 2026 – Confindustria Brindisi promuove un importante momento di incontro e confronto con una delegazione dell’Associazione Imprenditoriale Italo-Turca, nell’ambito del Business Forum Italia–Türkiye, iniziativa finalizzata a favorire una migliore conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi produttivi e a esplorare concrete opportunità di collaborazione economica, industriale e di investimento.

L’incontro rappresenta un primo significativo passo verso la costruzione di relazioni strutturate tra le imprese del territorio brindisino e il mondo imprenditoriale turco – che ha scelto Brindisi per l’apertura della propria Sede di Rappresentanza in Puglia – con l’obiettivo di individuare possibili sinergie, sviluppare rapporti commerciali e industriali e promuovere nuove occasioni di investimento.

Al centro del confronto vi sarà la volontà di approfondire la conoscenza delle rispettive realtà economiche e produttive, valorizzando competenze, specializzazioni industriali e potenzialità di sviluppo, nella prospettiva di avviare future collaborazioni tra aziende italiane e turche.

La provincia di Brindisi, grazie alla propria posizione strategica nel Mediterraneo, alla presenza di importanti insediamenti industriali e a un tessuto imprenditoriale caratterizzato da competenze e professionalità diversificate, può rappresentare un interlocutore di particolare interesse per lo sviluppo di nuove relazioni economiche internazionali.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Confindustria Brindisi a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese associate, attraverso la promozione di occasioni di networking, il rafforzamento dei rapporti con interlocutori economici esteri e la creazione di condizioni favorevoli all’attrazione di investimenti sul territorio.

«L’incontro con la delegazione dell’Associazione Imprenditoriale Italo-Turca rappresenta un’importante opportunità per avviare un percorso di reciproca conoscenza e valutare possibili ambiti di collaborazione tra i nostri sistemi imprenditoriali», dichiara Giuseppe Danese, Presidente di Confindustria Brindisi. «Riteniamo che il dialogo diretto tra imprese e organizzazioni di rappresentanza costituisca uno strumento fondamentale per creare nuove opportunità di crescita, favorire partnership industriali, sviluppare investimenti reciproci e, in particolare, stringere legami sempre più solidi tra le rispettive economie. Il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze produttive del territorio brindisino, aprendole a nuove prospettive di cooperazione internazionale».

Il Business Forum Italia–Türkiye intende quindi rappresentare non soltanto un’occasione di confronto istituzionale e imprenditoriale, ma anche il punto di partenza per un percorso di collaborazione continuativo, orientato alla definizione di possibili progetti comuni, allo sviluppo di relazioni commerciali e alla promozione di investimenti reciproci.

Confindustria Brindisi conferma così il proprio ruolo di interlocutore attivo nei processi di apertura internazionale del sistema produttivo locale, nella convinzione che il rafforzamento delle relazioni tra territori, imprese e mercati esteri costituisca una leva strategica per la competitività e lo sviluppo economico.