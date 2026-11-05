Confindustria Brindisi nei gruppi tecnici nazionali di Confindustria

BRINDISI – Confindustria Brindisi rafforza la propria presenza e il proprio ruolo all’interno del sistema confederale nazionale attraverso la cooptazione di tredici rappresentanti nei Gruppi Tecnici di Confindustria, organismi strategici che affiancano il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale nell’analisi e nell’approfondimento delle principali tematiche economiche, industriali e sociali del Paese.

Un risultato significativo che testimonia il riconoscimento delle competenze e delle professionalità espresse dal sistema imprenditoriale brindisino e conferma la volontà dell’Associazione di contribuire attivamente alla definizione delle politiche industriali e delle strategie di sviluppo a livello nazionale.

I Gruppi Tecnici rappresentano importanti strumenti di approfondimento, confronto e proposta nell’ambito dell’organizzazione confederale. La loro funzione è quella di supportare gli organi di vertice di Confindustria nell’elaborazione di analisi, proposte e indirizzi strategici, contribuendo alla definizione delle posizioni del sistema industriale italiano sulle questioni di maggiore interesse per le imprese.

La partecipazione a questi organismi consente, pertanto, anche di portare all’attenzione nazionale le istanze delle imprese del territorio, contribuendo concretamente all’elaborazione delle proposte che Confindustria presenta alle istituzioni e agli interlocutori economici e sociali.

Le cooptazioni interessano settori strategici per l’economia nazionale e per lo sviluppo del territorio brindisino:

Aerospazio – Dott. Stefano Nobili – (SALVER,gruppo MAGNAGHI)

Ambiente, Sostenibilità e Transizione – Dott. Mario Prato – (NOVUS)

Centro Studi – Dott.ssa Antonella Anaclerio – (SOLUZIONI PROFESSIONALI)

Economia del Mare – Dott. Giuseppe Danese – (CALYPSO)

Energia – Dott. Gabriele Menotti Lippolis – (POWER4EU)

Industria Turismo e Cultura Expert Panel – Dott. Aldo Melpignano (BORGO EGNAZIA)

Industria Turismo e Cultura – Dott. Gianvito Mangano – (CANNE BIANCHE)

Lavoro e Relazioni Industriali – Dott. Luigi Semidai (IMPES SERVICE)

Scienze della Vita – Dott.ssa Veronica Carlino – (CHECK-UP CENTER)

Sviluppo del Mezzogiorno – Dott.ssa Anda Furfaro – (SOCIETA’ DI TOPOGRAFIA)

Trasporti e Logistica – Dott. Teo Titi – (TITI SHIPPING)

Tutela del Made in Italy – Dott.ssa Roberta D’Arpa – (CANTINE PAOLO LEO)

Inoltre, Confindustria ha cooptato – quale esperto- nel gruppo Certezza del Diritto l’avv.. Rosario Almiento.

La presenza di Confindustria Brindisi in un numero così articolato di Gruppi Tecnici assume particolare rilevanza in considerazione delle vocazioni produttive del territorio, caratterizzato da importanti realtà industriali nei settori dell’energia, dell’aerospazio, della logistica, della nautica, del turismo e dei servizi alle imprese.

Si tratta di ambiti fondamentali per affrontare le sfide della transizione energetica e ambientale, dell’innovazione tecnologica, dell’internazionalizzazione, dello sviluppo infrastrutturale e della valorizzazione delle eccellenze produttive italiane.

Il Presidente Giuseppe Danese: «Portiamo la voce delle imprese brindisine ai tavoli nazionali»

«La designazione di undici nostri rappresentanti nei Gruppi Tecnici nazionali di Confindustria – dichiara il Presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese – rappresenta un importante riconoscimento per il nostro sistema associativo e per le competenze che il territorio è in grado di esprimere.

È anche un’opportunità per rafforzare il collegamento tra il nostro territorio e i processi decisionali nazionali, valorizzando le potenzialità produttive di Brindisi e dell’intera area salentina.

In una fase storica caratterizzata da profonde trasformazioni economiche, energetiche e industriali, riteniamo fondamentale che il Mezzogiorno possa offrire un contributo autorevole e propositivo alle scelte che riguardano la competitività del Paese.

Ai nostri rappresentanti rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che sapranno mettere le proprie competenze e professionalità al servizio dell’intero sistema imprenditoriale».

Un collegamento sempre più forte tra territorio e sistema nazionale.

L’obiettivo è trasformare la partecipazione ai Gruppi Tecnici in un’occasione concreta di confronto, proposta e crescita, favorendo la circolazione di competenze e informazioni tra il livello nazionale e quello locale.

Un impegno che conferma la volontà di Confindustria Brindisi di essere non soltanto portavoce delle imprese del territorio, ma anche parte attiva nella costruzione del futuro industriale ed economico del Paese.