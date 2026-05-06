Confindustria Brindisi: rinnovate le cariche della Sezione Sanità

Si è tenuta l’Assemblea delle aziende della Sezione Sanità di Confindustria Brindisi per il rinnovo delle cariche sociali., un momento significativo per il rafforzamento della rappresentanza delle imprese del comparto sanitario sul territorio.

Alla guida della Sezione è stata eletta Presidente Maria Maddalena Sardella (Rafimed). Al suo fianco, in qualità di Vice Presidente, è stata nominata Veronica Carlino (Check-Up Centre).

Completano il Consiglio della Sezione Emanuela Giannuzzo (Medical Beauty Clinic), Elisa Nassisi (RNC Medical), Andrea Mardighian (Casa di Cura Salus), Paolo Pasculli (Poliambulatorio Sfera Medical Group), Valerio Scarano Catanzaro (C & C MEDICA).

Il rinnovo degli organi rappresenta un passaggio strategico per consolidare il ruolo della Sezione Sanità quale punto di riferimento per le imprese del settore, favorendo il dialogo con le istituzioni e promuovendo iniziative orientate all’innovazione, alla qualità dei servizi e alla crescita del sistema sanitario locale.



“Ringrazio tutti per la fiducia accordata. Questo incarico rappresenta per me una grande responsabilità che intendo condividere con l’intera Sezione. Sarà un mandato improntato al lavoro di squadra, valorizzando il contributo di ciascun componente, con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanitario del territorio. In particolare, lavoreremo per migliorare e consolidare i rapporti tra sanità pubblica e privata, nella consapevolezza che solo attraverso una collaborazione efficace sia possibile perseguire un obiettivo comune: garantire servizi sempre più efficienti e di qualità per i cittadini” – dichiara la Presidente, Maria Maddalena Sardella.

La nuova squadra si prepara dunque ad avviare un percorso condiviso, volto a promuovere sinergie, innovazione e sviluppo in un settore centrale per il benessere della comunità.