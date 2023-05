CONFINDUSTRIA DONA UN DEFIBRILALTORE PER “CUORI IN MOVIMENTO”

Confindustria Brindisi dona un defibrillatore per il Progetto Cuori in Movimento

Il Presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis ha consegnato presso la sede della Società Trasporti Pubblici di Brindisi alla Zona Industriale, un defibrillatore donato dall’Associazione degli Industriali di Brindisi da installare su un autobus delle linee Urbane di Brindisi.

Il DAE donato da Confindustria si aggiunge ai 14 defibrillatori sul servizio urbano di Brindisi e al defibrillatore installato sulla nuova motobarca elettrica che sta per entrare in servizio di trasporto nelle acque interne del porto. Come noto il Progetto Cuori in Movimento è una iniziativa, tra le prime in Italia, partecipata da STP Brindisi, ideata e promossa da ADOC e realizzata con il contributo della Onlus Orizzonti Futuri, in collaborazione con il Comune di Brindisi, il Servizio 118 della ASL di Brindisi e con la società Informare i Medici Commercial Srl.

Il Progetto ha dotato il servizio urbano di Brindisi ed il servizio di trasporto nelle acque interne del porto, di 15 defibrillatori (da oggi 16), dotando la città di DAE in continuo movimento nel centro urbano, pronti ad essere a disposizione di emergenze a bordo ma anche a terra sui percorsi delle linee.

Il Presidente di Confindustria ha dichiarato: “Abbiamo condiviso con enorme piacere l’iniziativa della nostra associata STP per i suoi riflessi sociali. Siamo lieti di aver dato il nostro contributo mediante l’acquisto di un defibrillatore”.

Il Presidente di STP Salvatore Tomaselli nel ringraziare Confindustria Brindisi ed il Presidente Lippolis, ha rimarcato il valore dell’iniziativa tesa a rafforzare un Progetto di alto valore sociale, che rinsalda il rapporto con l’Associazione e con il territorio.