CONFINDUSTRIA PUGLIA VICINA ALLE IMPRESE FORNITRICI DI “ACCIAIERIE ITALIA”

“L’improvvisa sospensione

dell’operatività di 145 imprese appaltatrici da parte di

Acciaierie d’Italia, ex Ilva, desta molta preoccupazione e, nel

totale rispetto dell’autonomia d’impresa, Confindustria,

Confindustria Puglia e Confindustria Taranto auspicano che venga

individuata al più presto una soluzione nell’interesse dei

lavoratori e della vasta filiera di imprese fornitrici,

scongiurando gravi ripercussioni sul tessuto sociale di Taranto

e della Puglia. Acciaierie è una priorità per l’intera

manifattura ed è strategico accelerare la piena difesa del ciclo

integrale a caldo per l’Italia intera la sua bilancia

commerciale”.