Confindustria – Rinnovate le cariche della sezione Energia

Si è tenuta l’Assemblea Generale della Sezione Energia di Confindustria Brindisi per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2025-2029, con ampia partecipazione delle aziende associate.

Sono risultati eletti: Presidente, Tonino Maglio (A2A Spa); Vice Presidente,Angelo Di Giovine (ENEL Spa); Consigliere, Lavinia Bellioni (EDISON Spa); Consigliere componente aggiuntivo in Consiglio Generale, Gennaro Zuccaro (ENIPOWER Spa); Consigliere delegato piccola industria,Paolo Piccinno (P&R Project Srl).

Il Presidente, Tonino Maglio, nel ringraziare l’Assemblea per la fiducia accordata, ha ribadito ancora una volta la centralità dei temi legati all’energia e ha precisato che “la fase di transizione energetica in corso può rappresentare per Brindisi, in particolare, una notevole opportunità in termini di innovazione e sostenibilità degli investimenti. La Sezione, nell’ambito della più ampia azione svolta da Confindustria Brindisi, si propone di fornire un contributo propositivo sulle prospettive di sviluppo del settore “energia” nel territorio e sui provvedimenti normativi regionali e nazionali in materia”.