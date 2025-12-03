Confindustria – Rinnovo cariche sezione industrie chimico-farmaceutiche

L’Assemblea Generale della Sezione Industrie Chimico-Farmaceutiche di Confindustria Brindisi ha eletto l’ing. Vania Lombardi, Versalis S.p.A., nuovo Presidente per il quadriennio 2025-2029.

L’ing. Lombardi, nell’esprimere piena soddisfazione per il mandato ricevuto, ha dichiarato “Ringrazio gli associati per l’incarico a Presidente della sezione chimica che sono onorata di ricoprire; si tratta di un settore che esprime un elevato livello di competenze, capacità industriali e passione per le attività svolte. Mettendo a fattore comune queste caratteristiche, sarà possibile fornire un valido contributo all’innovazione e alla trasformazione del settore, assicurando la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività sul territorio”.