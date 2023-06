CONFINTESA BRINDISI: TROPPI PERMESSI SINDACALI IN SANITASERVICE!

Rimaniamo quasi increduli dinanzi lo sperpero di denaro pubblico nel silenzio generale, in Sanità Service Brindisi per quanto riguarda la concessione di Permessi Sindacali ad alucune Organizzazioni Sindacali che hanno consentito agibilità tanto da creare mostri inconsueti di rappresentanza.

Il dato sui Permessi Sindacali in nostro possesso dopo aver fatto accesso agli atti per quanto riguarda gli anni 2021 e 2022 evidenzia decine di migliaia e migliaia di euro, di soldi pubblici per pagare agibilità sindacali contro ogni norma e contratto, oltre 1000 ore annue di permesso sindacale per organizzazione sindacale in un momento di emergenza Covid dove serviva il massimo della presenza del personale, assurdo, inspiegabile.

Sanità Service Brindisi spieghi perché i cittadini debbano pagare con i propri soldi questi privilegi, quale servizio hanno portato alla comunità, cosa ha garantito a Sanità Service Brindisi questo sistema di relazioni industriali?

Aspettiamo risposte, chi gestisce Soldi Pubblici deve dare conto di ogni euro.

Il Segretario Generale Confintesa BR

Saponaro Ercole