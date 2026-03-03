Facebook Instagram
Confronto con i cittadini sulla gestione dei rifiuti urbani, oggi incontro nella parrocchia dello Spirito Santo al quartiere S. Angelo

Nel pomeriggio di oggi, martedì 3 marzo 2026, nel quadro del processo di ascolto sui temi della gestione dei rifiuti avviato nelle scorse settimane, l’Assessore Livia Antonucci, titolare della delega della Gestione del Ciclo dei Rifiuti, dialogherà con i cittadini residenti al quartiere Sant’Angelo nel corso di un incontro che avrà luogo nella Parrocchia dello Spirito Santo a partire dalle ore 18.

Il prossimo incontro è già fissato nella Sala Grazia Balsamo, nella Chiesa dei Salesiani, per le ore 17,30 di martedì 17 marzo 2026.

