Confronto letterario. Convegno con Gabriele D’Amelji Melodia

La Società “Dante Alighieri” di Brindisi, insieme con il “Centro per il libro e la lettura”, ha organizzato un incontro presso Palazzo Nervegna con lo storico e scrittore Gabriele D’Amelji Melodia, per confrontare tre scrittori lombardi, Alessandro Manzoni, Piero Chiara e Carlo Emilio Gadda. Un evento in cui D’Amelji Melodia ha tracciato gli aspetti culturali dei tre scrittori, descrivendo anche alcuni aneddoti di questi letterati. Una iniziativa che ha visto la partecipazione dei più importanti uomini e donne di cultura della nostra città.