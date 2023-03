CONFRONTO NEL PD DI BRINDISI DOPO I RISULTATI DELLE PRIMARIE

Il segretario cittadino Francesco Cannalire e i nuovi componenti della segreteria Valeria

Titi, Oreste Pinto, Paola Muti, Marco della Rosa e Michele Sardano ed al riconfermato

tesoriere Sandro Anelli, hanno incontrato il direttivo cittadino per confrontarsi e

condividere il percorso e gli obiettivi per il rilancio dell’azione politica del partito in città. Al

centro del confronto c’è stato il risultato delle primarie per il rinnovo dell’assemblea

nazionale e dell’elezione della prima Segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly

Schlein. A nessuno infatti è sfuggito che la partecipazione spontanea al seggio per le

primarie rappresenta un segnale indiscutibile di richiesta di rinnovamento del partito che

va perseguito ad ogni livello. La mobilitazione della comunità democratica e, in generale

di quella progressista, deve andare oltre la competizione per il rinnovo degli organismi

nazionali e deve essere sempre viva anche alla luce delle gravi azioni del governo di

destra-centro che rischiano di farci ritornare indietro nel tempo in ogni campo, dai diritti

civili a quelli dei lavoratori, dall’ambiente a quello economico. Per questo consideriamo

fondamentale ripartire dai territori, da quelli che sono considerati periferia del Paese come

Brindisi, per individuare e sostenere una proposta forte e rinnovata che necessariamente

deve tenere unito e coeso tutto il fronte progressista con i movimenti civici, il Partito

Democratico ed il Movimento 5 Stelle. A nostro avviso a questa impostazione politica non

c’è alternativa: il rischio è lasciare la nostra città nelle mani di coloro i quali non hanno

certamente tra le priorità il bene comune. Siamo convinti che tutta la comunità brindisina

che si riconosce nei valori del centrosinistra, anche alla luce delle chiare indicazioni

emerse durante le primarie del Partito Democratico, attende un segnale forte e di maturità

politica da tutti noi, a cui nessuno dovrà e potrà sottrarsi.

Nelle conclusioni sono stati ringraziati tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita

delle primarie ed è stata salutata con grande soddisfazione l’elezione all’assemblea

nazionale del Partito Democratico di due iscritti del circolo di Brindisi, Simona Solidoro e

Gigi Rizzi che in quel consesso avranno l’onore di rappresentare tutto il partito

provinciale.

Circolo Partito Democratico Brindisi “D. Sassoli”