Congressi Forza Italia – D’Attis (FI): da venerdì parte stagione democratica. I territori saranno protagonisti

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Si parte: da venerdì apriremo la stagione democratica del nostro partito con i congressi della provincia di Brindisi, della provincia di Bari e di Bari Città. Una fase nuova con cui Forza Italia dimostra e conferma la sua capacità di rinnovarsi in un’ottica inclusiva. I congressi, annunciati con tanto anticipo e regolati da norme, saranno un momento di confronto e di dialogo in cui costruire l’aggiornamento della nostra proposta politica rivolta ai territori. I nostri iscritti, oltre 9.000 in Puglia, saranno i veri protagonisti di questa svolta partecipativa tanto voluta dal segretario nazionale, l’on. Antonio Tajani, nel solco degli insegnamenti e dei valori che il Presidente Berlusconi ha impresso nel dna del partito. L’abbiamo detto, l’abbiamo fatto. Auguro a tutti di sentirsi parte integrante di un processo che vuole consolidare la centralità politica di Forza Italia all’interno del centrodestra pugliese e italiano”.

Di seguito il dettaglio del calendario dei congressi previsti nel weekend 12-14 gennaio 2024.

Congresso Provinciale di Brindisi, venerdì 12 gennaio ore 16: Hotel Nettuno (Brindisi) per gli iscritti di tutta la provincia di Brindisi.

Congresso della provincia di Bari, sabato 13 gennaio ore 10: 1) Bari, Villa Romanazzi Carducci (sede presidenza del congresso e seggio elettorale per gli iscritti dei comuni di Triggiano, Valenzano, Capurso, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano, Casamassima, Adelfia, Sannicandro di Bari, Bitetto, Grumo, Binetto, Toritto, Bitritto, Modugno); 2) Altamura, Multicinema Teatro Mangiatordi (seggio elettorale per i soci dei comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Palo del Colle, Poggiorsini, Santeramo del Colle, Gioia del Colle, Cassano Murge, Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari); 3) Monopoli, nella Tenuta Chianchizza (seggio elettorale per i soci dei comuni di Monopoli, Polignano a Mare, Mola di Bari, Conversano, Turi, Putignano, Castellana Grotte, Noci, Alberobello, Locorotondo); 4) Corato, a La locanda di Beatrice (seggio elettorale per i soci dei comuni di Corato, Ruvo, Terlizzi, Molfetta, Giovinazzo, Bitonto).

Congresso di Bari Città, domenica 14 gennaio ore 10: a Bari, Villa Romanazzi Carducci per gli iscritti residenti nella sola città di Bari.