Congressi Forza Italia – D’Attis: festa democratica, tanto entusiasmo

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Dopo Brindisi, oggi siamo a Bari per il congresso provinciale del nostro partito. Registriamo un grande entusiasmo e tanta voglia di partecipazione da parte dei nostri iscritti. Oltre novemila tesserati a Forza Italia in Puglia dimostrano l’appeal del partito che oggi si ritrova in un momento democratico che concorre a rilanciare una proposta politica moderna, unita, plurale e coerente con gli insegnamenti del nostro presidente Berlusconi. I candidati al congresso provinciale sono due: Giuseppe Gallo e Giuseppe Carrieri e più tardi sapremo chi guiderà il partito provinciale sulla base dei risultati dei seggi allestiti a Bari, Altamura, Corato e Monopoli. Anche domani, in occasione del congresso di Bari Città, ci sono due mozioni diverse: la prima, quella del viceministro on Francesco Paolo Sisto, e l’altra di Giammarco Mari, giovane consigliere municipale azzurro, che si confronteranno e proporranno la loro candidatura ai nostri iscritti. Ringraziamo tutti gli amici che sono con noi e che stanno partecipando ad una fase della vita di Forza Italia fortemente voluta dal nostro segretario nazionale, l’on Antonio Tajani”.