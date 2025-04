Congresso regionale SAP Puglia: Nominato Neo Segretario Regionale SAP Puglia Francesco Pulli, già Dirigente Nazionale SAP

Bari X Congresso regionale SAP Puglia: Nominato Neo Segretario Regionale SAP Puglia il Dr. Francesco PULLI già Dirigente Nazionale SAP. Nella nuova struttura regionale ci sarà l’Isp Giampiero IAIA come Vice Segretario Regionale, espressione di Brindisi e sono stati nominati per il Congresso Nazionale SAP 4 componenti della Segreteria Provinciale di Brindisi: Luigi EMPIRIO – Francesco NACCARATO – Roberto BELFIORE e Mimmo PEZZUTO. Il congresso è stato presieduto dal Sottosegretario al Ministero dell’Interno On. Nicola MOLTENI e dal Presidente SAP Nazionale Già Onorevole Gianni TONELLI. Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro MATTEO SALVINI, Ha voluto invitare un video messaggio di saluti a tutta l’assise.