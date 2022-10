CONSACRAZIONE DELLA COMUNITÀ DELLA PARROCCHIA SS. RESURREZIONE A MARIA

Domenica 30 ottobre 2022, presso la Parrocchia SS. Resurrezione di Brindisi, si è tenuto l’Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Comunità parrocchiale. Questo Atto di Consacrazione nasce da un desiderio di consegnare la Parrocchia alla Madonna e, tramite Lei, a Gesù. Maria diventa Colei che ci guida direttamente al Signore. Nelle apparizioni la Madonna di Fatima diceva di consacrare al Cuore Immacolato di Maria l’umanità e questa cosa è molto importante. Anche Papa Francesco, recentemente, ha fatto consacrare al Cuore Immacolato di Maria la Russia e l’Ucraina. Il desiderio è quello di permettere che tutti i fedeli della Parrocchia, donandosi e appartenendo, possano consegnare la propria vita a Maria, quindi è più di un affidamento. Ci si consegna a Maria, si diventa sua proprietà e si appartiene totalmente alla Madonna. Si riesce, così, a dare se stessi completamente per andare verso Dio, essere liberi dal male e dal peccato e anche chiedere il suo aiuto contro i pericoli. Un modo con cui mettere in pratica l’esperienza della famiglia in parrocchia. L’Atto è stato vissuto come un momento di fede, dove ci si mette sotto la protezione di Maria per camminare insieme. L’esperienza dell’arrivo del nuovo Parroco, don Andrea Giampietro, è stata l’occasione per ripartire dopo la pandemia, per un nuovo cammino, anche di coraggio, tutti insieme. Questo momento è stato preparato come Parrocchia e tutte le realtà parrocchiali si sono impegnate per organizzarlo. È stato fatto un Rosario meditato dai vari gruppi della Parrocchia; un’adorazione eucaristica preparata da altri gruppi che operano nel contesto Mariano; un concerto “O Santissima”, un momento musicale e di riflessione sulla figura della Vergine Maria con il Coro Polifonico Mater Misericordiae e il Coro “Amici Cantori” e una catechesi per spiegare il senso della parola consacrare. Lo sfondo dell’Atto di Consacrazione è stato l’affresco di Santa Maria della Fontana che si trova nella chiesetta dei Cappuccini, vicino all’ex Ospedale Di Summa, la prima sede parrocchiale. L’affresco storico della Parrocchia è stato riprodotto e incorniciato e rimarrà esposto in Chiesa. “Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta”. Un momento di comunità bello, molto sentito e condiviso con devozione dai parrocchiani. Anna Consales