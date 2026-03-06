Consapevolmente Caregiver, un progetto di assistenza psicologica per chi si occupa di persone non autosufficienti

Aiutare quelle persone che dedicano la propria vita a un familiare in condizioni di fragilità e alleviare il loro carico di sofferenza. Questo l’obiettivo di Consapevolmente Caregiver, il progetto sperimentale di assistenza psicologica della Asl Brindisi avviato nel 2025 e rivolto a chi si prende cura di una persona non autosufficiente o con disabilità.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito delle misure di Assistenza psicologica sperimentale al caregiver della legge regionale 32 del 2022. Consapevolmente Caregiver, coordinato dallo psicologo Gianluca Giannone, vuole offrire gli strumenti per gestire gli effetti del carico assistenziale quotidiano, favorire la conoscenza delle tecniche utili a prevenire e fronteggiare la sindrome da stress, informare sui servizi garantiti dal sistema sanitario e dalle associazioni attive sul territorio.

È un servizio gratuito, strutturato in incontri individuali e di gruppo con psicologi e psicoterapeuti della Asl. Nel progetto hanno un ruolo fondamentale le associazioni, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che lavorano in rete per la buona riuscita dell’iniziativa.

Per richiedere il servizio è possibile chiamare i numeri attivati per ogni Distretto sociosanitario, oppure scrivere a consapevolmentecaregiver@asl.brindisi.it.

Tutte le informazioni sono consultabili in uno spazio dedicato sul sito aziendale a questo link https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/assistenza-psicologica-ai-caregiver.