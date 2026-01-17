Consegna delle chiavi dell’ambulanza per Tyvriv in Ucraina

Un contributo decisivo dalla raccolta fondi di Brindisi con “Note di Speranza”

Martedì 20 gennaio 2026 alle ore 20:00, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Taranto, si terrà la cerimonia di consegna delle chiavi dell’ambulanza destinata all’ospedale di Tyvriv, in Ucraina, nell’ambito di un progetto di solidarietà internazionale promosso dal Rotary International – Distretto 2120 (Puglia e Basilicata).

Durante la serata, alla presenza dei Presidenti e soci dei Club aderenti, le chiavi del mezzo saranno consegnate ufficialmente da Antonio Bellisario Braia, Governatore del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata, a Maksym Kovalenko, Console Generale d’Ucraina. Un momento istituzionale e simbolico insieme, che dà concretezza alla via d’azione internazionale del Rotary.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra diversi Rotary Club del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata: Bari Mediterraneo, Brindisi Valesio, Ginosa–Laterza, Grottaglie, Manduria, Martina Franca, Massafra e Taranto, oltre che dei Rotaract Club di Taranto e Brindisi Valesio.

Accanto al lavoro di rete del Distretto, un ruolo rilevante è arrivato anche da Brindisi. Il Rotary Club di Brindisi “Valesio”, insieme a Rotaract e Interact, e grazie al sostegno dei partner sostenitori del territorio, ha promosso una specifica raccolta fondi con il doppio concerto di Natale “Note di Speranza” al Teatro Impero: una matinée dedicata al mondo scolastico e una serale aperta alla cittadinanza. Sul palco si sono esibiti i cori dell’Istituto Comprensivo “Bozzano Centro” e l’orchestra Amici della Musica di San Donaci, trasformando la musica in un vero ponte di solidarietà tra Brindisi e l’Ucraina.

Brindisi ha fatto la sua parte, traducendo partecipazione e comunità in un aiuto concreto.

L’ambulanza, una volta consegnata, rappresenterà un supporto essenziale per il presidio sanitario di Tyvriv, contribuendo al trasporto e all’assistenza dei pazienti e al miglioramento delle condizioni di cura in un contesto particolarmente fragile.

Dalla musica di Brindisi alla consegna delle chiavi a Taranto: un aiuto che diventa cura.